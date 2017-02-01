Ученые вычислили, когда столкнутся Луна и Земля

Сегодня, 13:48

В настоящее время Луна удаляется от нашей планеты со средней скоростью около четырех сантиметров в год

Эксперт полагает, что спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет. Фото: AFP
Эксперт полагает, что спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет. Фото: AFP

Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо (США) спрогнозировал сроки возможного столкновения Луны и Земли.

Эксперт полагает, что спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет. Прогноз Барнса справедлив в случае, если к этому времени систему Земля — Луна не поглотит Солнце.

Причиной того, что спутник и планета столкнутся, будет замедление вращения последнего небесного тела вокруг своей оси. По разным оценкам, это могло бы произойти примерно через 50 миллиардов лет, когда небесные тела окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе.

К этому времени период вращения Луны вокруг своей оси составил бы 47 суток.

В настоящее время спутник полный оборот вокруг своей оси совершает за 27 суток, и всегда повернут одной стороной к планете. Последняя, между тем, продолжает вращаться вокруг своей оси с периодом в сутки.

В настоящее время Луна удаляется от Земли со средней скоростью около четырех сантиметров в год. Примерно через шесть миллиардов лет Солнце эволюционирует в красного гиганта, который поглотит Меркурий и Венеру.

Большинство ученых полагают, что к этому же времени Земля также будет уничтожена светилом.

Ранее ученые заявили, что Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет.
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Источник:

Lenta.ru

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