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Ученые вычислили скорость укуса гадюки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/44_main.1484316013.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/44_tn.1484316013.jpg Наука и Технологии Биологи развеяли миф о молниеносной реакции и точности гадюки

Ученые вычислили скорость укуса гадюки (видео)

Сегодня, 16:23

Биологи развеяли миф о молниеносной реакции и точности гадюки

Всего за 79 миллисекунд змея разгоняется до 100 километров в час. Кадр из видео
Всего за 79 миллисекунд змея разгоняется до 100 километров в час. Кадр из видео

Группа биологов из США впервые смогла точно измерить скорость, с которой змеи семейства гадюковых выбрасывают голову перед укусом жертвы.

Об этом говорится в статье журнала Scientific Reports.

Оказывается, всего за 79 миллисекунд змея разгоняется до 100 километров в час.

Тимоти Хигхэм из университета Калифорнии в Риверсайде решил детальнее изучить процесс атаки гадюк, гремучих змей и прочих представителей семейства. Для этого они отправились в пустыню Мохаве на юго-западе США.

С помощью высокоскоростных инфракрасных камер, которые способны делать 500 кадров в секунду в трехмерном формате, они следили за перемещением змей, которые охотились на американских кенгуровых прыгунов.

Примечательно то, что ученые тем самым развеяли миф о молниеносной реакции и точности гадюки — во многих случаях змея промахивалась во время выпада.
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Источник:

Lenta.ru

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