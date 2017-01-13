Ученые вычислили скорость укуса гадюки (видео)
Биологи развеяли миф о молниеносной реакции и точности гадюки
Группа биологов из США впервые смогла точно измерить скорость, с которой змеи семейства гадюковых выбрасывают голову перед укусом жертвы.
Об этом говорится в статье журнала Scientific Reports.
Оказывается, всего за 79 миллисекунд змея разгоняется до 100 километров в час.
Тимоти Хигхэм из университета Калифорнии в Риверсайде решил детальнее изучить процесс атаки гадюк, гремучих змей и прочих представителей семейства. Для этого они отправились в пустыню Мохаве на юго-западе США.
С помощью высокоскоростных инфракрасных камер, которые способны делать 500 кадров в секунду в трехмерном формате, они следили за перемещением змей, которые охотились на американских кенгуровых прыгунов.
Примечательно то, что ученые тем самым развеяли миф о молниеносной реакции и точности гадюки — во многих случаях змея промахивалась во время выпада.
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