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Ученые вырастили сложный искусственный мозг http://www.segodnya.ua/img/article/7909/18_main.1485178724.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/18_tn.1485178724.jpg Наука и Технологии Исследователи изучили находящиеся в нервных клетках белки, а также клеточный метаболизм и свойства электропроводимости нейронов

Ученые вырастили сложный искусственный мозг

Сегодня, 03:00

Исследователи изучили находящиеся в нервных клетках белки, а также клеточный метаболизм и свойства электропроводимости нейронов

Фото: AFP
Фото: AFP

Невероятно сложный искусственный мозг, который состоит из трех автономных областей, вырастили исследователи из Гарвардского университета. Об этом говорится в материале New Scientist.

Как сообщается, мозг состоит из трех областей, имеющих аналоги и у живых организмов: миндалин, гиппокампа и коры. Каждая из областей имеет различные по функциям и строению нейроны.

Чтобы создать искусственный мозг, ученые изучили находящиеся в нервных клетках белки, а также клеточный метаболизм и свойства электропроводимости нейронов. Затем путем культивирования нервных клеток одного типа в отдельной области они отследили изменения, которые претерпевают нейроны при создании связей и "общении" друг с другом, после чего были убраны ограничители областей, препятствовавшие образованию нервных связей.

Интересно, что для демонстрации работоспособности искусственного мозга ученые ввели препарат фенисилидина гидрохлорид, который используется для моделирования симптомов шизофрении.

Они изучили эффект воздействия препарата как на отдельные области мозга, так и на их взаимосвязи и пришли к выводу, что такой искусственный мозг является хорошим инструментом для изучения неврологических и психиатрических заболеваний, в том числе наркомании и болезней, вызванных травмой мозга.

Ранее сообщалось, что ученые нашли эффективное средство против рака мозга.
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