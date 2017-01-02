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Ученые выяснили, что половина людей помнит то, чего не было http://www.segodnya.ua/img/article/7817/92_main.1482348316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/92_tn.1482348316.jpg Наука и Технологии В иследовании приняли участие более 400 человек 

Ученые выяснили, что половина людей помнит то, чего не было

Сегодня, 03:02

В иследовании приняли участие более 400 человек 

Фото: AFP
Фото: AFP

Более 50% людей "помнят" события, которых никогда не было, выяснили ученые из Уорикского университета в Великобритании.

В исследовании, проведенном доктором Кимберли Уэйд, приняли участие более 400 человек. Им рассказывали выдуманные истории якобы из их жизни.

Оказалось, что 30% участников способны довольно ясно "вспомнить" то, чего с ними не случалось и даже припомнить некоторые детали. Еще 23% сообщили, что "помнят" выдуманные события в той или иной степени.

Ученые пришли к выводу, что может быть очень сложно определить, когда человек вспоминает о реальных событиях прошлого, а когда заблуждается даже при контролируемом эксперименте, а в реальной жизни – тем более. При этом ложные воспоминания оказывают влияние на суждения и принимаемые решения.

Ранее ученые выяснили, что женская память лучше мужской.
ученые, память, воспоминания, решения, влияние

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Источник:

gazeta.ru

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