Ученые выяснили, что половина людей помнит то, чего не было

Более 50% людей "помнят" события, которых никогда не было, выяснили ученые из Уорикского университета в Великобритании.

В исследовании, проведенном доктором Кимберли Уэйд, приняли участие более 400 человек. Им рассказывали выдуманные истории якобы из их жизни.

Оказалось, что 30% участников способны довольно ясно "вспомнить" то, чего с ними не случалось и даже припомнить некоторые детали. Еще 23% сообщили, что "помнят" выдуманные события в той или иной степени.

Ученые пришли к выводу, что может быть очень сложно определить, когда человек вспоминает о реальных событиях прошлого, а когда заблуждается даже при контролируемом эксперименте, а в реальной жизни – тем более. При этом ложные воспоминания оказывают влияние на суждения и принимаемые решения.

Ранее ученые выяснили, что женская память лучше мужской.