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Ученые выяснили, как праздники влияют на человеческий мозг http://www.segodnya.ua/img/article/7840/42_main.1482944564.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/42_tn.1482944564.jpg Наука и Технологии Британские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, как праздники влияют на мозг человека

Ученые выяснили, как праздники влияют на человеческий мозг

Сегодня, 01:42

Британские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, как праздники влияют на мозг человека

По словам ученых, во время праздников в организме человека вырабатывается множество гормонов, которые влияют на мозг. Фото: cbsnews.com
По словам ученых, во время праздников в организме человека вырабатывается множество гормонов, которые влияют на мозг. Фото: cbsnews.com

Большие застолья с алкоголем и излишеством еды с друзьями и родными не проходят бесследно для мозга. Как выяснили исследования, во время праздников у человека повышается настроение за счет двух гормонов: дофамина и серотонина.  Также они отвечают за контроль над сенсомоторной корой головного мозга, премоторной двигательной корой и теменных долей. По словам ученных, эти гормоны отвечают за переживания, а также за определение эмоционального состояния собеседника, пишет Sundaynews.

Выброс дофамина и эндорфинов, приводящие человека в состояние счастья и блаженства, происходит во время дарения подарков. Во время нахождения в окрущении приятных людей, организм вырабатывает гормон окситоцина – его еще называют гормоном ласки, – он создаетс чувство близкое к материнскому отношению к ребенку. 

Однако от переедания происходит связь между гипоталамусом и иммунной системой, что приводит к воспалительным процессам в организме. Исследователи предостерегают от излишества в еде, поскольку есть риск заболеть впоследствии диабетом.
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"Сегодня"

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