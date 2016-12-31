Ученые выяснили, как праздники влияют на человеческий мозг

Большие застолья с алкоголем и излишеством еды с друзьями и родными не проходят бесследно для мозга. Как выяснили исследования, во время праздников у человека повышается настроение за счет двух гормонов: дофамина и серотонина. Также они отвечают за контроль над сенсомоторной корой головного мозга, премоторной двигательной корой и теменных долей. По словам ученных, эти гормоны отвечают за переживания, а также за определение эмоционального состояния собеседника, пишет Sundaynews.



Выброс дофамина и эндорфинов, приводящие человека в состояние счастья и блаженства, происходит во время дарения подарков. Во время нахождения в окрущении приятных людей, организм вырабатывает гормон окситоцина – его еще называют гормоном ласки, – он создаетс чувство близкое к материнскому отношению к ребенку.



Однако от переедания происходит связь между гипоталамусом и иммунной системой, что приводит к воспалительным процессам в организме. Исследователи предостерегают от излишества в еде, поскольку есть риск заболеть впоследствии диабетом.