Ученые выяснили, когда в сутках на Земле будет 25 часов

Замедление скорости вразения Земли связано с постепенным отдалением Луны, которая получает все меньше энергии от планеты

Сутки на Земле, возможно, будут длиться 25 часов через 180 млн лет. Об написала британский астрофизик Джиллиан Скадер в Forbes, передает УНН.

По ее словам, увеличение продолжительности суток зависит от скорости вращения Земли, на что также влияет и Луна, которая ежегодно получает все меньше энергии от Земли и постепенно отдаляется.

Между тем, вращение планеты замедляется из-за влияния спутника, однако эти изменения почти не заметны для человечества.

При этом только за последние 100 лет земные сутки удлиннились на 0,0014 секунды. Благодаря этой информации можно вычислить, что для суток, в которых будет 25 часов, нужно подождать еще 180 млн лет, считает исследователь.