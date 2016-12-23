Ученые выяснили, почему у птиц нет зубов

Палеонтологи изучили окаменелые останки 13 динозавров, найденных несколько лет назад на западе Китая

Палеонтологи из Китая и США установили, что причиной отсутствия зубов у современных птиц стала эволюция пернатых динозавров Limusaurus inextricabilis.

Палеонтологи изучили окаменелые останки 13 динозавров, найденных несколько лет назад на западе Китая. Они принадлежали взрослым особям и детенышам вида Limusaurus inextricabilis. Эти пернатые динозавры считаются предками современных птиц. Возраст найденных окаменелостей оценивается в 154 миллиона лет.

Установлено, что у детенышей ящеров имелись крошечные острые зубы. К периоду полового созревания они выпадали. Это породило гипотезу о том, что Limusaurus в конкурентной борьбе с другими ящерами и с собственными детенышами по мере взросления превращались из всеядных в травоядных. Взрослые особи проглатывали камни для измельчения в желудке растительной пищи.

Пустые лунки после выпадения зубов превращали челюстные кости в клюв. Анализ показал, что на протяжении своей жизни представитель Limusaurus подвергался, по меньшей мере, 77 анатомическим изменениям. У него, в частности, изменялись пропорции и форма черепа.

Ученые считают, что именно потерей зубов у древних ящеров объясняется отсутствие этих костных образований у птиц.