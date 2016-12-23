Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Ученые выяснили, почему у птиц нет зубов http://www.segodnya.ua/img/article/7824/84_main.1482498787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/84_tn.1482498787.jpg Наука и Технологии Палеонтологи изучили окаменелые останки 13 динозавров, найденных несколько лет назад на западе Китая

Ученые выяснили, почему у птиц нет зубов

Вчера, 15:11

Палеонтологи изучили окаменелые останки 13 динозавров, найденных несколько лет назад на западе Китая

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Палеонтологи из Китая и США установили, что причиной отсутствия зубов у современных птиц стала эволюция пернатых динозавров Limusaurus inextricabilis.

Палеонтологи изучили окаменелые останки 13 динозавров, найденных несколько лет назад на западе Китая. Они принадлежали взрослым особям и детенышам вида Limusaurus inextricabilis. Эти пернатые динозавры считаются предками современных птиц. Возраст найденных окаменелостей оценивается в 154 миллиона лет.

Установлено, что у детенышей ящеров имелись крошечные острые зубы. К периоду полового созревания они выпадали. Это породило гипотезу о том, что Limusaurus в конкурентной борьбе с другими ящерами и с собственными детенышами по мере взросления превращались из всеядных в травоядных. Взрослые особи проглатывали камни для измельчения в желудке растительной пищи.

Пустые лунки после выпадения зубов превращали челюстные кости в клюв. Анализ показал, что на протяжении своей жизни представитель Limusaurus подвергался, по меньшей мере, 77 анатомическим изменениям. У него, в частности, изменялись пропорции и форма черепа.

Ученые считают, что именно потерей зубов у древних ящеров объясняется отсутствие этих костных образований у птиц.
ученые, возраст, динозавры, эволюция, палеонтологи, зубы, установили, останки, анализ, черепа

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые выяснили, почему у птиц нет зубов". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Новый вид динозавров исследователи отнесли к роду титанозавров. Фото: PlayGround.ru

В Австралии откопали останки гигантских динозавров

22 Октября, 16:00

Древние рептилии обитали на континенте примерно 95-98 миллионов лет назад

Мир

Фото: docfilms.pp.ua

Впервые в истории науки ученые обнаружили мозг динозавра

30 Октября, 04:25

Возраст окаменелости оценивают в районе более чем 130 миллионов лет, а палеонтологи считают, что он хорошо сохранился

Здоровье

Фото: gdcare.ru

Ученые объяснили, почему желтеют зубы и как с этим бороться

21 Декабря, 02:57

Достаточно часто даже самые здоровые зубы могут пожелтеть и кардинально испортить потенциальную белоснежную улыбку человека

Мир

Китайцы раскопали древнего ящера. Фото: AFP

Китайцы откопали почти полный скелет гадрозавра

10 Августа, 17:52

Возраст останков составляет 80 млн лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.