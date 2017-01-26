Ученые выяснили причины загадочного взрыва звезды

Сегодня, 12:48

К концу своей жизни звезды, как правило, исчерпывают содержащийся в них водород (H), превращая его в гелий и другие более тяжелые элементы

Группа звезд. Фото: AFP
Группа звезд. Фото: AFP

Вспышка сверхновой SN 2014C была вызвана тем, что погибшая звезда-предшественник входила в состав двойной системы.

Об этом сообщили астрофизики из Северо-западного университета в США, которые предложили возможное объяснение необычной сверхновой SN 2014C, которая не вписывается в современную классификацию.

Статья ученых опубликована в The Astrophysical Journal.

Согласно из данным, к концу своей жизни звезды, как правило, исчерпывают содержащийся в них водород (H), превращая его в гелий и другие более тяжелые элементы.

При этом если сверхмассивная звезда перед взрывом полностью выработала H, то сверхновая, в которую она превратится, относится к первому типу. В редких случаях водород все же может присутствовать в звезде во время вспышки. Такую сверхновую относят ко второму типу.

Астрономы, наблюдая за SN 2014C, удаленной от Земли на 36-46 миллионов световых лет, обнаружили, что она перешла от одного типа к другому. Такую трансформацию было невозможно объяснить с помощью существующих моделей, поэтому исследователи тщательно изучили оставшиеся после вспышки облака газа. Оказалось, что за сотни лет перед своим взрывом звезда уже начала выпускать большие объемы водорода.

Ученые считают, что эти выбросы происходили из-за того, что предшественник сверхновой входил в двойную систему, то есть имел звезду-компаньона. Однако возможно и другое объяснение, заключающееся в том, что причиной выделения водорода были нестабильные ядерные реакции.
звезды, ученые, статья, вспышка, причины, объяснение, исследователи, астрономы, предшественник, водород

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые выяснили причины загадочного взрыва звезды". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

У более открытых людей кора головного мозга тоньше и «морщинистее». Фото: AFP

Какая существует связь между морщинами мозга и характером: интересный эксперимент

Сегодня, 11:44

У людей более нервных и склонных к перепадам настроения кора мозга толще и у нее меньше извилин

Здоровье

Фото: polza-vred.su

Ученые обнаружили опасное свойство сахарозаменителей

Сегодня, 02:58

В эксперименте приняли участие и абсолютно здоровые люди, и пациенты, страдающие непереносимостью глюкозы

Люди

Фото: Станислав Фененко

Когда ложиться спать, чтобы проснуться бодрым (таблица)

Сегодня, 01:22

Под фазы сна можно подстроиться

Наука и Технологии

Млечный путь. Фото: AFP

Астрономы раскрыли последствия столкновения галактик у Млечного Пути

Вчера, 17:48

Ученые занялись поиском недавно сформированных звезд на периферии Большого Магелланова Облака 

Наука и Технологии

Если бы астероид достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере. Фото: AFP

Мимо Земли пролетел астероид размером с автобус

Вчера, 16:31

Это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели

Наука и Технологии

Марс — четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Фото: NASA

Внутри Марса нашли гигантские мантийные потоки

Вчера, 13:39

Области планеты с высокими значениями теплового потока располагаются, скорее всего, под мантийными плюмами

Люди

Фото: FoodandHealth

Любители морепродуктов глотают до 11 тысяч частиц пластика в год – ученые

Вчера, 13:28

Если нынешние тенденции сохранятся, то к концу века люди, регулярно питающиеся морепродуктами, будут потреблять до 780 тысяч кусочков пластика ежегодно

Наука и Технологии

Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на Земле, фото mirkosmosa.ru

Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на Земле

Вчера, 03:15

Специалисты обнаружили, что в ордовикский период метеоритная бомбардировка планеты началась 468 миллионов лет назад

Здоровье

Фото: nazdorovie.info

Ученые нашли простой способ похудеть с помощью меда

Вчера, 02:51

Благодаря сложному химическому составу мед снабжает организм большим количеством необходимых элементов

Наука и Технологии

Ученые обнаружили работающие ветряные мельницы, построенные 1000 лет назад

Вчера, 01:07

Мельницы из глины, соломы и древесины работают благодаря силе ветра, и управляет ими один человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования