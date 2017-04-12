Ученые зафиксировали загадочное атмосферное явление

Подобное явление специалисты наблюдали 19 февраля 2014 года после двух мощных выбросов на Солнце

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили ранее неизвестный атмосферный феномен, который может возникать из-за мощных вспышек на Солнце.

Оказалось, что геомагнитные бури приводят к исчезновению из ионосферы Земли большого количества заряженных электронов, что может привести к сбоям в радиосвязи.

Геомагнитные бури возникают, когда частицы, входящие в состав коронального выброса массы, сталкиваются с магнитным полем Земли. При этом в атмосфере могут происходить всплески электрического заряда — возникают целые облака ионов.

Подобное явление ученые наблюдали 19 февраля 2014 года после двух мощных выбросов. Для этого они использовали сеть глобальных навигационных спутников GNSS и магнитные обсерватории по всему миру. Для обработки полученных данных использовалось специально разработанное программное обеспечение.

Специалисты заметили, что, хотя регистрировались отдельные всплески электрического заряда над северной Гренландией, в целом ионосфера потеряла большое количество свободных электронов. Были обнаружены обширные "дыры" диаметром 500-1000 километров, где было очень мало заряженных частиц. Это состояние атмосферы продлилось несколько дней.

Исследователи пока не знают точных причин явления, однако объясняют его тем, что электроны рекомбинируют с положительно заряженными частицами или выталкиваются из определенных областей ионосферы в горизонтальном или вертикальном направлениях. Поскольку они способны отражать радиоволны, их недостаток может привести к нарушениям в радиосвязи.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли тайну "корабля-призрака" в США.