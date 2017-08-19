Украина презентовала первый вертолет собственного производства

У вертолета будет несколько модификаций – пассажирская, для патрулирования дорог и нужд сельского хозяйства

Сегодня презентовали первый украинский вертолет. Назвали его "Надія". Разработали винтокрылую машину конструкторы запорожского бюро "Прогресс" и авиапредприятия "Мотор Сич". Трудились почти десять лет.

Серийный выпуск "Надії" планируют начать в следующем году. У вертолета будет несколько модификаций – пассажирская, для патрулирования дорог и нужд сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Украина будет выпускать собственный вертолет "Надія".