Украинки выиграли престижную международную олимпиаду
Конкурс проводят уже в шестой раз, причем Украина побеждает в третий раз
Украинские школьницы выиграли престижную европейскую олимпиаду по математике. Украинки конкурировали с участниками из 44 стран.
В этом году математические соревнования провели в Швейцарии. Профинансировать поездку команды помог Президентский фонд Леонида Кучмы "Украина". Конкурс проводят уже в шестой раз, причем Украина побеждает в третий раз.
Девушки уже вернулись домой, и сейчас готовятся к математической олимпиаде следующего года.
Вы сейчас просматриваете новость "Украинки выиграли престижную международную олимпиаду". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии