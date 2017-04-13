Украинки выиграли престижную международную олимпиаду

Сегодня, 14:27

Конкурс проводят уже в шестой раз, причем Украина побеждает в третий раз


Украинские школьницы выиграли престижную европейскую олимпиаду по математике. Украинки конкурировали с участниками из 44 стран.

В этом году математические соревнования провели в Швейцарии. Профинансировать поездку команды помог Президентский фонд Леонида Кучмы "Украина". Конкурс проводят уже в шестой раз, причем Украина побеждает в третий раз.

Девушки уже вернулись домой, и сейчас готовятся к математической олимпиаде следующего года.
школа, олимпиада, математика

Вы сейчас просматриваете новость "Украинки выиграли престижную международную олимпиаду". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Продолжается досудебное расследование, полицейские проверяют факты. Фото: из открытых источников

Директора школы в Винницкой области обвиняют в сексуальных домогательствах

11 Апреля, 15:32

Правоохранители получили четыре заявления от учительниц и одно – от матери 14-летней девочки. Родственники директора школы уверяют, что мужчину оклеветали

Мир

Мишенью злоумышленника служила именно его супруга. Фото: twitter.com/TimCalahan23ABC

Стрельбу в начальной школе в США открыл супруг учительницы - СМИ

11 Апреля, 03:46

Мужчина попадал в поле зрения полиции за случаи домашнего насилия

Мир

В США произошла стрельба. Фото: РБК-Украина

В США произошла стрельба в школе: есть погибшие

10 Апреля, 22:39

Согласно информации начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, после инцидента погибли 2 взрослых. По его данным, самоубийство совершил стрелявший

Куда пойти

Памятник "Пожарным, которые победили огонь в Чернобыле"

Прогулка по улицам Козловского и Дарвина в Киеве: памятник легендарному оперному певцу без букв и дом, похожий на подводную лодку

8 Апреля, 09:26

Здесь можно будет помолиться в храме Святителя Михаила  

Истории

Цель — звезды и планеты. Телескоп оснащен GPS и сам наводится на любой из 40 тысяч объектов

"У нас сошлись звезды": чем живет единственная в Украине школьная обсерватория

8 Апреля, 09:00

Её создали за два года, теперь фотографируют Венеру и побеждают в конкурсах

Украина

Фото: pixabay.com

Все подробности избиения школьниц Чернигова: состояние девочки и мнения учителей

8 Апреля, 07:49

Полицейские уже опросили 32 человека, включая свидетелей происшествия и подозреваемых. Если вину подростков докажут, они могут оказаться за решеткой Мелитопольской воспитательной колонии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования