Украинки выиграли престижную международную олимпиаду

Конкурс проводят уже в шестой раз, причем Украина побеждает в третий раз

Украинские школьницы выиграли престижную европейскую олимпиаду по математике. Украинки конкурировали с участниками из 44 стран.

В этом году математические соревнования провели в Швейцарии. Профинансировать поездку команды помог Президентский фонд Леонида Кучмы "Украина". Конкурс проводят уже в шестой раз, причем Украина побеждает в третий раз.

Девушки уже вернулись домой, и сейчас готовятся к математической олимпиаде следующего года.