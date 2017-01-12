Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис
Смитис и двое его коллег Марио Капекки и Мартин Эванс изучали возможности использования стволовых клеток
Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии англо-американский генетик Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни.
Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter.
В сообщении указано, что ученый умер во вторник, 10 января, после непродолжительной болезни.
Oliver Smithies, Nobel Laureate and #UNC distinguished professor, died Jan. 10 after a short illness. His work (and advice) is indispensable pic.twitter.com/NIx2PYW2Uo— UNC-Chapel Hill (@UNC) 11 января 2017 г.
В 2007 году Смитис и двое его коллег, американец Марио Капекки и британец сэр Мартин Эванс получили Нобелевскую премию за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов.
Как сообщалось ранее, суть исследования — разработка способа "выключать" те или иные гены в клетках зародыша (методика получила название "генетического нокаута", gene knockout).
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