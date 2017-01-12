Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис http://www.segodnya.ua/img/article/7874/98_main.1484210473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/98_tn.1484210473.jpg Наука и Технологии Смитис и двое его коллег Марио Капекки и Мартин Эванс изучали возможности использования стволовых клеток

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис

Сегодня, 11:05

Смитис и двое его коллег Марио Капекки и Мартин Эванс изучали возможности использования стволовых клеток

Оливеру Смитису было 91 год. Кадр из видео
Оливеру Смитису было 91 год. Кадр из видео

Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии англо-американский генетик Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни.

Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter.

В сообщении указано, что ученый умер во вторник, 10 января, после непродолжительной болезни.

В 2007 году Смитис и двое его коллег, американец Марио Капекки и британец сэр Мартин Эванс получили Нобелевскую премию за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов.

Как сообщалось ранее, суть исследования — разработка способа "выключать" те или иные гены в клетках зародыша (методика получила название "генетического нокаута", gene knockout).
умер, премии, ученый, мартин, болезни, американец, скончался, нобелевские лауреаты, исследования, лауреат, нобелевская премия, методика

Вы сейчас просматриваете новость "Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Боб Дилан. Фото: AFP

Бобу Дилану попытаются вручить Нобелевскую премию на концерте

18 Ноября 2016, 18:55

Ранее лауреат премии по литературе заявил, что не сомжет приехать в Стокгольм для того, чтобы лично получить престижную награду

Наука и Технологии

Фото: AFP

Ученые усомнились в существовании темной энергии

27 Октября 2016, 03:03

В ходе исследования специалисты использовали данные о взрывах белых карликов, которые были накоплены за 18 лет

Мир

Среди награжденных вновь оказались люди со всего мира. Все фото: AFP

Названы все лауреаты Нобелевской премии-2016: кого и за что наградили

17 Октября 2016, 09:49

Выбор лауреатов в этом году вызвал в профессиональном сообществе мало возражений

Наука и Технологии

Нобелевскую премию по химии присудили за синтез молекулярных машин

5 Октября 2016, 14:19

Эти изобретения можно использовать в различных сенсорах и медицине

Наука и Технологии

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена ученому из Японии

3 Октября 2016, 17:25

Осуми первым в мире обнаружил гены, которые отвечают за процесс аутофагии, еще в 1993 году

Мир

Как вручали Нобелевскую премию мира президенту Колумбии

10 Декабря 2016, 15:52

Президент заявил, что деньги он намерен отдать жертвам гражданской войны 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.