Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис

Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии англо-американский генетик Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни.

Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter.

В сообщении указано, что ученый умер во вторник, 10 января, после непродолжительной болезни.

Oliver Smithies, Nobel Laureate and #UNC distinguished professor, died Jan. 10 after a short illness. His work (and advice) is indispensable pic.twitter.com/NIx2PYW2Uo