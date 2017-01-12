Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис

Смитис и двое его коллег Марио Капекки и Мартин Эванс изучали возможности использования стволовых клеток

Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии англо-американский генетик Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни.

Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter.

В сообщении указано, что ученый умер во вторник, 10 января, после непродолжительной болезни.

Oliver Smithies, Nobel Laureate and #UNC distinguished professor, died Jan. 10 after a short illness. His work (and advice) is indispensable pic.twitter.com/NIx2PYW2Uo — UNC-Chapel Hill (@UNC) 11 января 2017 г.

В 2007 году Смитис и двое его коллег, американец Марио Капекки и британец сэр Мартин Эванс получили Нобелевскую премию за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов.

Как сообщалось ранее, суть исследования — разработка способа "выключать" те или иные гены в клетках зародыша (методика получила название "генетического нокаута", gene knockout).