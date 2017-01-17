Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Умер последний побывавший на Луне астронавт http://www.segodnya.ua/img/article/7888/39_main.1484605894.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/39_tn.1484605894.jpg Наука и Технологии По данным американского космического агентства, он скончался в кругу семьи

Умер последний побывавший на Луне астронавт

Сегодня, 00:31

По данным американского космического агентства, он скончался в кругу семьи

Капитан ВМФ США Юджин Сернен летал в космос трижды, фото AFP
Капитан ВМФ США Юджин Сернен летал в космос трижды, фото AFP

Астронавт Юджин Сернан (Eugene Cernan), последний из высаживавшихся на Луну, умер на 83-м году жизни. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на сайте НАСА.

По данным американского космического агентства, он скончался в кругу семьи. Причина смерти не называется.

Капитан ВМФ США Юджин Сернен летал в космос трижды: в 1966 году в качестве второго пилота корабля "Джемини-9А", в 1969-м — как пилот "Аполлон-10", а в 1972 году он командовал миссией "Аполлон-17".

Сернен дважды побывал на Луне и стал вторым американцем, вышедшим в открытый космос.

Карьеру астронавта Сернан завершил после того, как в декабре 1972 принял участие в последней высадке на Луну.

В июле 1976 года Сернан уволился из ВМФ после 20-летней службы и закончил свою работу в НАСА. После этого он был телевизионным комментатором во время трансляций полетов космических шаттлов.

Программа пилотируемых космических полетов "Аполлон" была создана для первой пилотируемой высадки на Луну. С 1968 по 1975 годы было отправлено 15 комических кораблей с экипажами (в общей сложности 38 астронавтов). В рамках проекта удалось совершить шесть удачных высадок человека на поверхность спутника Земли.

2 февраля 2016 года в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США) умер 85-летний Эдгар Митчелл — шестой астронавт, побывавший на Луне (1971 год).
США, умер, космос, наса, скончался, участие, поверхность, астронавт, вмф сша

Вы сейчас просматриваете новость "Умер последний побывавший на Луне астронавт". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Джон Гленн скончался в возрасте 95 лет, фото AFP

Умер первый американец, совершивший орбитальный космический полет

9 Декабря 2016, 01:42

Джон Гленн облетел Землю трижды

Мир

Джеймс Холселл. Фото: sputnik.by

Бывший астронавт NASA обвиняется в гибели двух детей

2 Сентября 2016, 19:44

Трагическая авария произошла летом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.