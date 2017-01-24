В Англии найден древний скелет с камнем вместо языка

Сегодня, 16:24

Археологи обследовали расположенное на берегу реки кладбище времен Римской империи

Археологи поражены находкой. Фото: AFP
Археологи поражены находкой. Фото: AFP

В Великобритании археологи обнаружили древнее захоронение, в котором находился скелет с камнем вместо языка, сообщает The Guardian.

Открытие было сделано на территории графства Нортгемптоншир в центральной части Англии. Археологи обследовали расположенное на берегу реки кладбище времен Римской империи. В одной из могил, датированной III-IV веками н.э., нашли скелет человека. Он был похоронен лицом вниз. На месте языка у него находился плоский камень.

Ученые рассматривают несколько версий. По одной из них, покойный страдал расстройством психики и сам повредил себе язык во время припадка. По другой версии, языка его лишили современники. Такая практика существовала, например, у германцев. Так они наказывали тех, кто выдвигал лживые обвинения против соплеменников.

"Мы не знаем о подобной практике в Римской Британии, поэтому точно утверждать об этом не можем, – говорит археолог Саймон Мейс. – Характер захоронения указывает на то, что люди опасались покойного. Видимо, его поступки при жизни пугали общество. Возможно, его похоронили лицом вниз, чтобы помешать восстать из мертвых".

Не исключено, что язык был ампутирован после смерти. Установить это позволит только дополнительное исследование.

Ранее сообщалось, что в Италии археологи нашли могилу со скелетом в оковах.
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Источник:

Российская газета

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