В Арктике нашли зубастую птицу (видео)

Несколько птичьих костей, обнаруженных в базальтовых отложениях Антарктики, могут дополнить научные знания о зубастых птицах

На арктическом острове Аксель-Хейберг ученые обнаружили окаменелости доисторической птицы, жившей 90 млн лет назад и имевшей зубы, – сообщает National Geographic.

Зубастые, или зубатые, или зубочелюстные птицы (Odontornithes, Odontognathae или Odontoholomorphae) известны ученым с конца XIX века. К настоящему времени найдено более 100 экземпляров, относящихся к этому вымершему подклассу птиц. Многие характеристики считаются дискуссионными; единого мнения у ученых нет. Несколько птичьих костей, обнаруженных в базальтовых отложениях Антарктики, могут дополнить научные знания о зубастых птицах.

Открытие совершили геологи из Рочестерского университета. Анализ окаменелостей позволил достаточно точно определить временные рамки обитания этой птицы: туронский ярус мелового периода (около 93,9−89,8 миллиона лет назад). Арктика тогда не была покрыта льдом: для нее была характерна вулканическая активность, климат мало отличался от современной Флориды, а черепахи и крокодилы были обычными представителями фауны.

Находка получила название Tingmiatornis arctica; в основу легло слово "tingmiat" ("летающие" на языке местных народностей). Восстановив ее внешний вид, ученые сравнивают птицу с большой чайкой и бакланом одновременно. Среди окаменелостей зубы обнаружены не были, однако Tingmiatornis arctica, определенно, относится к зубастым птицам, поскольку в рацион ее питания входила крупная, более 0,5 метра, плотоядная рыба.