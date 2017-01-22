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В Австралии вычислили самое опасное для людей животное http://www.segodnya.ua/img/article/7904/19_main.1484981863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/19_tn.1484981863.jpg Наука и Технологии Профессор проанализировала статистику госпитализации и смертности людей от нападения животных и насекомых

В Австралии вычислили самое опасное для людей животное

Сегодня, 03:29

Профессор проанализировала статистику госпитализации и смертности людей от нападения животных и насекомых

Фото: AFP
Фото: AFP

Профессору из Университета Мельбурна Ронел Велтон при помощи статистических данных удалось вычислить самое смертельно опасное для людей существо, сообщает ABC News.

Речь идет только об обитателях Зеленого континента, поскольку Велтон опиралась на данные Австралийского института здравоохранения за 2000-2013 годы. Она проанализировала статистику госпитализации и смертности людей от нападения животных и насекомых.

Самой опасной оказалась лошадь. За 13 отчетных лет в результате атак этих животных погибли 74 австралийца. Далее следуют змеи и пчелы, от укусов которых скончались по 27 человек. Акулы за тот же период времени убили 26 людей, крокодилы – 19.

Удивила статика нападений ядовитых пауков. В Австралии их обитает множество. Однако последний случай смерти человека от атаки паука был зарегистрирован в 1999 году. С тех пор с укусами госпитализировали около 11 тысяч человек, но всех их, к счастью, удалось спасти.

"Я думала, что на первом месте будут акулы или яды змей и насекомых, – признается Ронел Велтон. – Для меня стало неожиданностью то, что больше всего людей убили лошади. Еще удивительнее то, как малы эти цифры с национальной точки зрения. К примеру, за тот же период около пяти тысяч человек просто утонули".
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Источник:

Российская газета

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