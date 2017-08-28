В Британии разработали "умную" систему сортировки мусора (видео)

Британская компания Cambridge Consultants с помощью искусственного интеллекта и технологии машинного обучения разработала систему сортировки мусора, сообщает "Новое Время" со ссылкой на Engadged. Устройство предназначено для распознавания типа отходов: система поможет определить, какие именно отходы подлежат переработке, а какие стоит утилизировать.

По данным компании, новая система сортировки работает с применением технологий машинного обучения и автоматического распознавания объектов. Она представляет собой контейнер с несколькими баками и специальным датчиком.

Перед тем как бросить мусор в какой из баков, его нужно поднести к датчику и он определит тип мусора.

Несмотря на распространенную культуру сортировки мусора в США и Великобритании люди не всегда понимают, как распределять те или иные отходы. Речь идет, например, о бумажном стакан, который может содержать элементы пластика.

Пока компания не сообщила подробностей относительно того, когда такая система может быть применена в основе центров переработки мусора.

Напомним, ранее сообщалось, что одесский мусор спрятали в саркофаги.