В гробнице древнеегипетского судьи нашли шесть мумий

Сегодня, 17:37

Там же обнаружены более тысячи различных артефактов в хорошем состоянии

Ученые поражены находкой. Фото: AFP
Ученые поражены находкой. Фото: AFP

Египетские археологи сообщили об обнаружении в изучаемой ими рядом с городом Луксор гробнице, принадлежащей древнему сановнику, шести мумий и большого количества находящихся в прекрасном состоянии древних артефактов.

Могила была обнаружена в некрополисе Драа Абул Нагаа, расположенном рядом со знаменитой Долиной Царей, сообщает Sun.

Археологи предполагают, что в гробнице был захоронен сановник по имени Ау-Сахрат, который при жизни занимал должность городского судьи и жил в эпоху фараонов XVIII династии, которая правила Египтон с 1550 по 1292 годы до нашей эры.

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Информация о гробнице была известна археологам с начала ХХ века, но найти вход в нее удалось только в марте нынешнего года. В захоронении, помимо раскрашенных гробов с мумиями, было найдено примерно 1050 артефактов, включая погребальные маски и несколько сотен миниатюрных ритуальных статуэток — ушебти, сделанных из фаянса, терракота и дерева.

Также в гробнице обнаружена большая коллекция глиняных горшков разных форм и размеров. Большинство предметов находится в прекрасном состоянии.

Помимо основного зала, в гробнице есть еще две камеры, к изучению которых археологи приступили совсем недавно.

Долина Царей представляет собой скалистое ущелье, где в древности строились погребальные гробницы для фараонов, их родственников, а также ряда высокопоставленных чиновников и родственников. К настоящему времени здесь обнаружено уже 63 гробницы.

Ранее сообщалось, что ученые в Стэндфордском университете использовали компьютерную томографию (КТ), чтобы заглянуть внутрь головы мумии. Оказалось, что черепная коробка заполнена некой субстанцией, причем мозг также находится на своем месте. Ничего подобного ранее никогда не наблюдалось.
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Источники:

Вести.Ru, Российская газета

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