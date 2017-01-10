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Китай испытал первый самолет на водородном топливе http://www.segodnya.ua/img/article/7866/48_main.1483989059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/48_tn.1483989059.jpg Наука и Технологии Машина оснащена водородным топливным элементом, который способен вырабатывать мощность в 20 кВт

Китай испытал первый самолет на водородном топливе

Сегодня, 05:18

Машина оснащена водородным топливным элементом, который способен вырабатывать мощность в 20 кВт

Самолет на водородном топливе. Иллюстрация из открытых источников
Самолет на водородном топливе. Иллюстрация из открытых источников

Китайские специалисты провели первый испытательный полет самолета на экологически чистых водородных топливных элементах.  Об этом сообщает Русская служба BBC. Тестовый полет был проведен в городе Шэньян на северо-востоке Китая.

Сообщается, что самолет смог набрать высоту 320 метров. Он был создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на базе двухместного электросамолета RX1E. Машина оснащена водородным топливным элементом, который способен вырабатывать мощность в 20 кВт. Также на борту имеются дополнительные аккумуляторы, которые подзаряжаются во время полета.

Разработчики утверждают, что за все время испытаний не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу. Сообщается, что все системы самолета успешно функционировали при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Китай стал третьей страной в мире, которая провела испытания самолета на водородных элементах. Ранее такие испытания проводились в США и Германии.

Ранее сообщалось, что Китай решил "поиграть мускулами", Япония в ответ подняла в воздух истребители.
Китай, самолет, испытания, водород, разработчики

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