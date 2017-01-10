Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
В Китае нашли древнюю гробницу возрастом 1,4 тысячи лет http://www.segodnya.ua/img/article/7867/49_main.1484039962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/49_tn.1484039962.jpg Наука и Технологии Исследователи предполагают, что гробница была построена в период Южных и Северных Династий

В Китае нашли древнюю гробницу возрастом 1,4 тысячи лет

Сегодня, 11:39

Исследователи предполагают, что гробница была построена в период Южных и Северных Династий

Гробницу обнаружили в китайской провинции Хунань. Иллюстрация к публикации: AFP
Гробницу обнаружили в китайской провинции Хунань. Иллюстрация к публикации: AFP

Археологи обнаружили в китайской провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1,4 тысячи лет.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

По его данным, длина усыпальницы составляет 14 метров, а в ширину — 2 метра. Как предполагают исследователи, гробница была построена в период Южных и Северных Династий, то есть примерно в 420-589 годы.

Также в усыпальнице обнаружили фреску с изображением двух горничных, которые одеты в длинные юбки и пальто, открывавшие их плечи.

Археологи уверены, что обнаруженное изображение является самым древним среди известных подобных стенных росписей, которые были ранее найденны в провинции Хунань.
возраст, археологи, гробница, нашли, исследователи, изображение, в Китае, обнаружили

Вы сейчас просматриваете новость "В Китае нашли древнюю гробницу возрастом 1,4 тысячи лет". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

По оценкам экспертов возраст девочки составляет 4500 лет. Фото: AFP

Со времен каменного века: археологи нашли скелет девочки возрастом 4500 лет

3 Января, 04:01

Девочка погибла в 16 лет от воспаления легких, вызванного туберкулезом, за полгода до этого родив ребенка

Истории

Китайские археологи нашли уникальный меч, которому 2300 лет. Фото: кадр из видео

Китайские археологи нашли уникальный меч, которому 2300 лет

2 Января, 10:13

Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры

Наука и Технологии

Ученые поражены находкой. Фото: AFP

Археологи заявили об ошеломляющей находке в Египте

23 Декабря 2016, 13:45

Ученые считают, что нашли новые гробницы 

Люди

Под Почтовой площадью. Так раскопки древней улицы Подола выглядели еще летом этого года

Скандал в Киеве: археологи вынуждены приостановить раскопки старинной улицы на Подоле из-за медлительности чиновников

22 Декабря 2016, 09:58

Уникальные артефакты на Почтовой площади могут исчезнуть

Наука и Технологии

Фото: AFP

На Кипре нашли древнейшие хирургические инструменты

21 Декабря 2016, 14:10

Ученые отмечают, что инструменты внешне схожи с набором хирурга, обнаруженным ранее при раскопках в Помпеях

Наука и Технологии

Ученые считают, что неизвестный город процветал в IV-III веках до нашей эры. Фото: pixabay.com

В Греции под землей обнаружен неизвестный город

14 Декабря 2016, 13:45

Археологам удалось найти осколки керамики и монеты, самые древние из которых датированы концом VI века до нашей эры

Мир

Фото: AFP

Во Франции под снесенным полицейским участком нашли 300 скелетов

12 Декабря 2016, 22:06

Количество погребений будет увеличиваться по мере проведения раскопок, считают археологи 

Наука и Технологии

Ученые поражены находкой. Фото: AFP

В джунглях Гватемалы нашли неизвестные объекты майя

12 Декабря 2016, 15:11

Кроме того, были нобнаружены ранее неизвестные пирамиды, террасы, каналы, дамбы, некрополи и стены

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.