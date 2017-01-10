В Китае нашли древнюю гробницу возрастом 1,4 тысячи лет

Исследователи предполагают, что гробница была построена в период Южных и Северных Династий

Археологи обнаружили в китайской провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1,4 тысячи лет.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

По его данным, длина усыпальницы составляет 14 метров, а в ширину — 2 метра. Как предполагают исследователи, гробница была построена в период Южных и Северных Династий, то есть примерно в 420-589 годы.

Также в усыпальнице обнаружили фреску с изображением двух горничных, которые одеты в длинные юбки и пальто, открывавшие их плечи.

Археологи уверены, что обнаруженное изображение является самым древним среди известных подобных стенных росписей, которые были ранее найденны в провинции Хунань.