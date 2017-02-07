В Китае найдены останки крокодилов возрастом три тысячи лет

Сегодня, 03:00

Период существования  рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу

Фото: AFP
Фото: AFP

Археологи обнаружили в китайском городе Сиань (провинция Шэньси) останки крокодилов возрастом около трех тысяч лет.

Они находились в подземной пещере площадью десять квадратных метров. Подобных находок в этой части страны раньше делать не приходилось.

Период существования этих рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу (1100-771 вв. до н.э). Судя по находке, климат Северо-Западного Китая в те времена был гораздо более влажным, скорее всего, субтропическим.

Археологи обнаружили также десять древних могил, несколько засыпанных колодцев, остатки здания, печи для обжига, а также различные изделия.

Ранее сообщалось, что в Италии в ходе раскопок в Тоскане археологи обнаружили этрусское захоронение, в котором находился скелет в оковах.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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