В Китае найдены останки крокодилов возрастом три тысячи лет

Период существования рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу

Археологи обнаружили в китайском городе Сиань (провинция Шэньси) останки крокодилов возрастом около трех тысяч лет.

Они находились в подземной пещере площадью десять квадратных метров. Подобных находок в этой части страны раньше делать не приходилось.

Период существования этих рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу (1100-771 вв. до н.э). Судя по находке, климат Северо-Западного Китая в те времена был гораздо более влажным, скорее всего, субтропическим.

Археологи обнаружили также десять древних могил, несколько засыпанных колодцев, остатки здания, печи для обжига, а также различные изделия.

Ранее сообщалось, что в Италии в ходе раскопок в Тоскане археологи обнаружили этрусское захоронение, в котором находился скелет в оковах.