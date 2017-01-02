В Китае создали батарею, работающую на метаболизме бактерий

Китайские ученые разработали специальную складную батарею на листе бумаги. Об этом пишет Planet today со ссылкой на научный журнал Advanced Materials Technologies.

Батарея функционирует за счет специальных бактерий. Разработчики сообщают, что механизмы устройства настолько просты, что их можно найти в любой точке нашей планеты.

Для создания батареи ученые нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии. После чего ее покрыли воском. С одной из сторон расположен резервуар из проводящего полимера. Именно в него заливают жидкость с бактериями. Если лист бумаги сложить, то батарея начнет работать за счет метаболизма бактерий.

Разработчики отмечают, что мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются. Во время проводимых экспериментов научным сотрудникам удалось достичь предельной отметки мощности в 31,51 мкВт.

По словам специалистов, такой мощность недостаточно для работы лампочки. Также батарею можно использовать в медицине, где большая мощность и не требуется. Ученые сообщают, что в дальнейшем они планируют увеличить мощность устройств и постепенно работать над изменением размера батареи.