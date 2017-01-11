В легендарной Трое нашли смертельно опасную древнюю инфекцию

Исследованию предшествовало открытие, сделанное в 2005 году в Турции

Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне (США) восстановили геном сапрофитного стафилококка, найденного в захоронении на окраине некогда могучего и легендарного города Троя, сообщает портал Phys.org.

Исследованию предшествовало открытие, сделанное в 2005 году в Турции. Археологи из Тюбингенского университета (Германия) на окраине легендарной Трои нашли кладбище времен поздней Византийской империи.

В одном из захоронений находился скелет женщины, умершей около 800 лет назад. Внимание исследователей привлекли два кальцинированных бугорка размером с клубнику, расположенных чуть ниже ребер. Образцы отправили на исследование в США.

"Сначала мы предположили, что бугорки возникли из-за туберкулеза, – говорит соавтор исследования Кейтлин Пепперелл из Висконсинского университета. – Но дальнейший анализ показал, что у женщины не было туберкулеза. А позже в образцах были найдены кальцинированные эритроциты, которые содержали бактериальную ДНК опасной инфекции – хориоамнионита".

По словам Пепперелл, образцы содержали достаточно ДНК для полного восстановления генома двух видов бактерий: Стафилококк сапрофитный и Гарднерелла вагиналис. Вероятно, они и стали причиной смерти женщины, умершей, как показал анализ, в возрасте 30 лет.

По словам исследователей, восстановление генома позволило расширить знания об угрозах, с которыми сталкивались жители Византийской империи, а также об эволюции сапрофитного стафилококка.

Ранее сообщалось, что польские археологи опубликовали масштабный отчет об исследовании скелета загадочной женщины-великана, умершей, предположительно, в XIII веке.