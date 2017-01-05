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В мире появился первый смартфон с 8 гигабайтами "оперативки" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/92_main.1483622675.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/92_tn.1483622675.jpg Наука и Технологии Цена нового гаджета пока неизвестна, но он будет поддерживать технологии дополненной реальности

В мире появился первый смартфон с 8 гигабайтами "оперативки" (видео)

Сегодня, 15:23

Цена нового гаджета пока неизвестна, но он будет поддерживать технологии дополненной реальности

ASUS ZenFone AR
ASUS ZenFone AR

Сегодня, 5 января, в Лас-Вегасе открылась для посещений 50-я ежегодная выставка потребительской электроники CES 2017. На выставке тайваньская компания Asus представила флагманский смартфон Zenfone AR, который первым в мире получи 8 ГБ оперативной памяти.

Рекордная "оперативка" — не единственная отличительная черта новинки от Asus. Zenfone AR также является первым в мире смартфоном с поддержкой технологии дополненной реальности Google Tango, которая наделяет устройства машинным зрением за счет набора дополнительных сенсоров и камер, а также платформы виртуальной реальности Google Daydream.

Основные характеристики Zenfone AR:

- 5,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1440x2560 пикселей;
- процессор Qualcomm Snapdragon 821, который, как утверждают в компании, был оптимизирован для более эффективной работы с технологиями дополненной и виртуальной реальности;
- объем основной памяти 256 ГБ может быть расширен при помощи карты microSD;
- основная камера смартфона с разрешением 23 Мп,  фронтальная камера – 8 Мп;
- сканер отпечатков пальцев;
- аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0;
- порт USB Type-C.

Работает смартфон на базе Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 3.0.

Ожидается, что Asus Zenfone AR появится в продаже во II квартале 2017 года. О его цене пока не сообщается.
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