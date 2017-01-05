В мире появился первый смартфон с 8 гигабайтами "оперативки" (видео)

Цена нового гаджета пока неизвестна, но он будет поддерживать технологии дополненной реальности

Сегодня, 5 января, в Лас-Вегасе открылась для посещений 50-я ежегодная выставка потребительской электроники CES 2017. На выставке тайваньская компания Asus представила флагманский смартфон Zenfone AR, который первым в мире получи 8 ГБ оперативной памяти.

Рекордная "оперативка" — не единственная отличительная черта новинки от Asus. Zenfone AR также является первым в мире смартфоном с поддержкой технологии дополненной реальности Google Tango, которая наделяет устройства машинным зрением за счет набора дополнительных сенсоров и камер, а также платформы виртуальной реальности Google Daydream.

Основные характеристики Zenfone AR:

- 5,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1440x2560 пикселей;

- процессор Qualcomm Snapdragon 821, который, как утверждают в компании, был оптимизирован для более эффективной работы с технологиями дополненной и виртуальной реальности;

- объем основной памяти 256 ГБ может быть расширен при помощи карты microSD;

- основная камера смартфона с разрешением 23 Мп, фронтальная камера – 8 Мп;

- сканер отпечатков пальцев;

- аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0;

- порт USB Type-C.

Работает смартфон на базе Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 3.0.

Ожидается, что Asus Zenfone AR появится в продаже во II квартале 2017 года. О его цене пока не сообщается.