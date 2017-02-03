В Млечном Пути нашли скрытую черную дыру

Сегодня, 14:06

В ходе анализа облака, получившего название Bullet (Пуля), ученые обнаружили признаки скрытой черной дыры

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астрофизики из японского Университета Кейо в ходе наблюдений молекулярных облаков вокруг остатков сверхновой W44 обнаружили скрытую черную дыру, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.

Открытие было сделано командой во главе с Масая Ямада при помощи телескопа ASTE в Чили и радиотелескопа обсерватории Нобеяма. Целью было изучение молекулярных облаков вокруг остатков звезды. Она расположена на расстоянии 10000 световых лет от нашей планеты. В ходе анализа облака, получившего название Bullet (Пуля), ученые обнаружили признаки скрытой черной дыры.

Сообщается, что размер облака составляет два световых года. Скорость его движения превышает 100 км/с, то есть она гораздо выше скорости звука. Bullet движется против вращения Млечного Пути и обладает огромной кинетической энергией.

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По мнению ученых, облако находится под влиянием скрытой черной дыры, параметры которой пока установить не удалось.

Авторы открытия предложили две гипотезы. Согласно одной из них, черная дыра, масса которой составляет 3,5 массы Солнца, притянула к себе облако после взрыва сверхновой.

Вторая версия предполагает, что черная дыра сама движется сквозь облако плотного газа на высокой скорости. В этом случае ее масса может достигать 36 солнечных масс.

Определить, какая из гипотез верна, помогут дальнейшие исследования.

В Млечном Пути выявлено около 60 черных дыр. Однако теоретические исследования показывают, что их общее количество в нашей галактике может варьироваться от 100 миллионов до одного миллиарда.

Черная дыра – это особая область в пространстве и времени, в которой силы гравитации настолько велики, что их не способны преодолеть даже объекты, которые двигаются со скоростью света, в том числе и сам свет, сообщает Astrophysical Journal.

Обычные черные дыры крайне сложно находить и изучать из-за того, что они практически незаметны. Об их присутствии свидетельствует лишь искривления света от других звезд, а также вспышки радиоизлучения, вырабатываемые при поглощении ими сгустков материи.
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Источник:

Российская газета

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