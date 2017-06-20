В Млечном пути существует инопланетная цивилизация – ученые

Сегодня, 04:40

Специалисты считают, что инопланетяне могут выйти на контакт, располагая соответственной технологией 

В Млечном пути мы не одиноки. Фото из открытых источников
В Млечном пути мы не одиноки. Фото из открытых источников

Ученые Луис Анкордоки, Сусанна Вебер, Хорхе Сориано благодаря своим расчетам смогли определить, что в Млечном пути существует одно высокотехнологичная инопланетная цивилизация, сообщает Lenta.ru, имея в своем распоряжении препринт исследования американцев.

Сообщается, что ученым удалось сделать данное открытие благодаря модификации уравнения Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.

Специалисты показали, что в галактических масштабах, то есть в пределах десяти килопарсек от Солнца, что сравнимо с радиусом диска Млечного пути, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства.

В подходе ученых количество планет с цивилизациями, способными на контакт, оказывается связанным с темпами рождения небесных тел, располагающихся в пределах зоны обитаемости вокруг материнской звезды. Существованию жизни, в свою очередь, могут угрожать мощные гамма-всплески.

Специалисты полагают, что готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и JWST (James Webb Space Telescope) позволят проверить выводы работы.
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