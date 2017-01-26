В NASA показали, как менялась температура на планете в течение 137 лет (видео)

Ученые признали 2016 год самым жарким за всю историю наблюдений

2016 год стал самым теплым годом с 1881-го. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений НАСА. Там обнародовали видео, как менялась температура на планете в течение последних 137 лет.

И теплее, по этим подсчетам, становилось именно в последнюю треть века.

Более того, в прошлом году были еще и рекордно жаркие восемь месяцев.

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