В NASA показали, как менялась температура на планете в течение 137 лет (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:12

Ученые признали 2016 год самым жарким за всю историю наблюдений


2016 год стал самым теплым годом с 1881-го. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений НАСА. Там обнародовали видео, как менялась температура на планете в течение последних 137 лет.

И теплее, по этим подсчетам, становилось именно в последнюю треть века.

Более того, в прошлом году были еще и рекордно жаркие восемь месяцев.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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