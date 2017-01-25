В Пакистане испытали новую баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки

Сегодня, 01:29

По словам военных, максимальный радиус действия ракеты составляет 2200 км

Пакистанские военные провели испытания новой баллистической ракеты Ababeel, фото AFP
Пакистанские военные провели испытания новой баллистической ракеты Ababeel, фото AFP

Пакистанские военные провели испытания новой баллистической ракеты Ababeel.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Пакистана, передает РБК.

По словам военных, максимальный радиус действия ракеты составляет 2200 км. Она обладает разделяющейся головной частью, которая способна нести несколько ядерных боеголовок.

Целью испытаний была проверка конструкторских и технических параметров боевой системы.

Как утверждается в пресс-релизе, испытания ракеты направлены "на дальнейшее укрепление ядерного сдерживания".

Как сообщалось, 9 января 2017 года военные Пакистана провели испытания первой в этой стране крылатой ракеты, предназначенной для базирования на подводных лодках, и способную нести ядерную боеголовку. Эта ракета имеет дальность в 450 километров и способна лететь низко над поверхностью воды или земли.
проверка, ракета, военные, ракеты, укрепление, испытания, действия, боеголовки

Вы сейчас просматриваете новость "В Пакистане испытали новую баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Российский ядерный поезд испытают в 2019 году. Фото: пресс-служба РВСН

Россия испытает ядерный поезд

21 Января, 21:38

Отмечается, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам

Мир

Фото: Flickr/ U.S. Air Force

США запустили ракету Atlas с военным спутником

21 Января, 15:33

Аппарат выводится на геостационарную орбиту, где займет свое место в космической инфракрасной системе SBIRS

Мир

Falcon 9 на стартовом столе. Фото: SpaceX

Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников нового поколения

15 Января, 06:10

Сообщается, что все аппараты спутниковой связи находятся в рабочем состоянии

Наука и Технологии

Falcon-9. Фото из открытых источников

SpaceX сообщила об успешном запуске Falcon-9

14 Января, 22:10

Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе

Мир

Посадка Falcon 9 на плавучую платформу. Фото: кадр из видео

Стала известна сумма потерь SpaceX Илона Маска от первой аварии Falcon 9

14 Января, 01:55

Взрыв ракеты с грузовым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов, стоил компании сотни миллионов долларов

Мир

"Бабур-3" представляет собой морской вариант ракеты "Барбур-2" наземного базирования. Фото: radio.gov.pk

В Пакистане впервые запустили крылатую ракету с подводной лодки

10 Января, 01:55

Радиус действия ракеты составляет 450 км

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования