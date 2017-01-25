В Пакистане испытали новую баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки

Пакистанские военные провели испытания новой баллистической ракеты Ababeel.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Пакистана, передает РБК.

По словам военных, максимальный радиус действия ракеты составляет 2200 км. Она обладает разделяющейся головной частью, которая способна нести несколько ядерных боеголовок.

Целью испытаний была проверка конструкторских и технических параметров боевой системы.

Как утверждается в пресс-релизе, испытания ракеты направлены "на дальнейшее укрепление ядерного сдерживания".

Как сообщалось, 9 января 2017 года военные Пакистана провели испытания первой в этой стране крылатой ракеты, предназначенной для базирования на подводных лодках, и способную нести ядерную боеголовку. Эта ракета имеет дальность в 450 километров и способна лететь низко над поверхностью воды или земли.



