В работе Skype произошел глобальный сбой
Скорее всего, проблема коснулась всех пользователей сервиса по всему миру
Вечером, 19 июня, произошел сбой в работе сервиса для общения Skype. Об этом пишут пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США, передает ТСН. Скорее всего, проблема коснулась всех пользователей сервиса по всему миру.
Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы, и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.
Пока официального заявление операторов программы о сбое нет.
Скрин интерактивной карты сбоев программы Skype
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