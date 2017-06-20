В работе Skype произошел глобальный сбой

Скорее всего, проблема коснулась всех пользователей сервиса по всему миру

Вечером, 19 июня, произошел сбой в работе сервиса для общения Skype. Об этом пишут пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США, передает ТСН. Скорее всего, проблема коснулась всех пользователей сервиса по всему миру.

Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы, и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.

Пока официального заявление операторов программы о сбое нет.

Скрин интерактивной карты сбоев программы Skype