В работе Skype произошел глобальный сбой

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Скорее всего, проблема коснулась всех пользователей сервиса по всему миру

Skype &quot;умер&quot;. Фото из открытых источников
Skype "умер". Фото из открытых источников

Вечером, 19 июня, произошел сбой в работе сервиса для общения Skype. Об этом пишут пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США, передает ТСН. Скорее всего, проблема коснулась всех пользователей сервиса по всему миру.

Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы, и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.

Пока официального заявление операторов программы о сбое нет.

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Скрин интерактивной карты сбоев программы Skype
skype, пользователи

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