В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

Сегодня, 05:59

Новый боеприпас будет использоваться для поражения надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны

Фото: управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
Фото: управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Российские разработчики провели испытания новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, во время испытаний ракета смогла развить маршевую скорость в восемь чисел Маха (9,9 тысячи километров в час). Это на два числа Маха больше, чем заявлялось ранее.

Разработка гиперзвуковой крылатой ракеты ведется с конца 2000-х годов. Новый боеприпас будет использоваться для поражения надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны, которые могут эффективно перехватывать современные сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты.

Предположительно "Циркон" — двухступенчатая ракета, в которой для набора скорости используется твердотопливный ракетный двигатель. После выключения твердотопливной установки включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель. По неподтвержденным данным, дальность полета ракеты составляет от 400 до тысячи километров.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" планируется включить в состав вооружения атомных подводных лодок пятого поколения проекта "Хаски", разработкой которых занимается Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Такие ракеты также включат в номенклатуру вооружений тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан".

В апреле прошлого года сообщалось, что государственные испытания новой ракеты планируется завершить в 2017 году. В будущем году должно начаться серийное производство "Циркона".
россияне, ракета, Нахимов, испытания, вооружение, разработка, боеприпас, разработчики

Вы сейчас просматриваете новость "В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики "ЛНР" испытали "Змея Горыныча"

Вчера, 14:54

Пуски проводились как из машин УР-77, так и из установок, смонтированных на базе тягачей МТ-ЛБ и автомобилей "КамАз" и "Урал"

Наука и Технологии

Гранатомет РПГ-7 оборудовали электронным прицелом с баллистическим компьютером. Фото: Miroslav Gyurosi / janes.com

Белорусы модернизировали советский гранатомет

Вчера, 12:45

Советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками и другой бронетехникой, низколетящими воздушными целями, а также уничтожения живой силы противника в укрытиях

Мир

США провели испытания ядерной бомбы без заряда. Фото: из открытых источников

США провели испытания по сбросу ядерной бомбы без заряда

Вчера, 09:49

Роль бомбардировщика выполнил истребитель F-16

Украина

Украинские десантники попытались загрузить броневики в Ил-76. Фото: Facebook

Украинские десантники попытались загрузить броневики в Ил-76

Вчера, 09:01

Результаты испытаний оказались положительными

Мир

Неядерная бомба. Иллюстрация: Военное обозрение

В США рассказали детали удара "матерью всех бомб" в Афганистане

14 Апреля, 00:45

И.о. представителя Госдепартамента США Марк Тонер отметил, что решение было взвешенным

Украина

БТР 4-М. Фото: ukroboronprom.com.ua

"Укроборонпром" опроверг отказ Индонезии от украинских БТР-4

12 Апреля, 04:58

На прошлой неделе в СМИ уже распространяли неправдивую информацию о вроде бы потере "Укроборонпромом" рынка Таиланда

Украина

Танки Т-64. Фото: ukroboronprom.com.ua

В "Укроборонпроме" показали, как проверяют танки перед отправкой в ВСУ

10 Апреля, 17:13

Обновленный Т-64 резво продемонстрировал свои способности на полигоне, чем остались довольны военные

Украина

Новый украинский пожарный танк ГПМ-72. Фото: milnavigator.com

В Укроборонпроме испытали новый пожарный танк

7 Апреля, 09:05

По своим тактико-техническим характеристикам ГПМ-72 значительно превосходит аналоги

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования