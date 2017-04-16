В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

Новый боеприпас будет использоваться для поражения надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны

Российские разработчики провели испытания новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, во время испытаний ракета смогла развить маршевую скорость в восемь чисел Маха (9,9 тысячи километров в час). Это на два числа Маха больше, чем заявлялось ранее.

Разработка гиперзвуковой крылатой ракеты ведется с конца 2000-х годов. Новый боеприпас будет использоваться для поражения надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны, которые могут эффективно перехватывать современные сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты.

Предположительно "Циркон" — двухступенчатая ракета, в которой для набора скорости используется твердотопливный ракетный двигатель. После выключения твердотопливной установки включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель. По неподтвержденным данным, дальность полета ракеты составляет от 400 до тысячи километров.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" планируется включить в состав вооружения атомных подводных лодок пятого поколения проекта "Хаски", разработкой которых занимается Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Такие ракеты также включат в номенклатуру вооружений тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан".

В апреле прошлого года сообщалось, что государственные испытания новой ракеты планируется завершить в 2017 году. В будущем году должно начаться серийное производство "Циркона".