В Украине открыли диапазон для внедрения 4G

В Украине – самый медленный мобильный интернет в Европе

Правительство открыло диапазон 1800 МГц для внедрения в Украине радиотехнологии 4G, передает пресс-служба Кабмина.

"В пятницу, 18 августа 2017 года, правительство внесло изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины. В частности принято решение о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики, будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины.

"Уже до конца текущего года предполагается проведение тендера на выдачу 4G-лицензий. Ожидаемые поступления в государственный бюджет составят минимум 3,975 млрд грн", – подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что внесенными в План изменениями также решается вопрос о гармонизации спектра устройств короткого радиуса действия (медицинские радиоимпланты, устройства для измерения уровня заполнения закрытых резервуаров, автомобильные радары безопасности дорожного движения и т.п.).

Напомним, по словам Гройсмана, бюджет Украины получит 10 млрд грн от тендера на внедрение 4G.

Ранее сообщалось, что в Украине – самый медленный мобильный интернет в Европе.