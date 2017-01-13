Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
В Украине стремительно распространяется опасный Android-вирус http://www.segodnya.ua/img/article/7880/19_main.1484313397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/19_tn.1484313397.jpg Наука и Технологии Троян ворует с гаджетов украинцев данные банковских карт и другие базы данных

В Украине стремительно распространяется опасный Android-вирус

Сегодня, 15:15

Троян ворует с гаджетов украинцев данные банковских карт и другие базы данных

Android-устройства в Украине атакует вирус. Фото: xakep.ru
Android-устройства в Украине атакует вирус. Фото: xakep.ru

В Украине обнаружен новый вирус, способный в считанные минуты украсть данные банковских карт через любое устройство, работающие под управлением операционной системы Android. Об этом сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Троян быстро распространяется. Количество инфицированных устройств уже насчитывает более 500 тысяч и, по словам специалистов, каждый день их количество увеличивается примерно на 30-40 тысяч.

Троян распространяется, маскируясь под различные популярные приложения, например, "ВКонтакте", "Одноклассники", Pokemon GO, Telegram, или Subway Surf. Речь идет о копиях приложений, которые распространяются через неофициальные каталоги.

Этот троян отличается от большинства мобильных банковских вирусов тем, что использует root-привилегии, хотя деньги можно украсть множеством способов, не требующих повышенных прав, и обычно авторы банковского вредоносного обеспечения к ним не стремятся.

Rроме скачивания "классических" модулей, троян загружает и популярный пакет эксплойтов для получения прав root. С помощью прав супер-пользователя операторы похищают базы данных дефолтного браузера Android и браузера Google Chrome, если он установлен. Такие базы данных содержат информацию о сохранении логинов и паролей, историю посещений, файлы cookie и сохраненные данные банковских карт. 

В функциональность вредоносного приложения также входят:

  • отправка, кража, удаление SMS;
  • осуществление ,запись, перенаправление, блокировка звонков;
  • проверка баланса;
  • кража контактов; звонков;
  • загрузка и запуск файлов;
  • установка и удаление программ;
  • блокировки устройства с показом веб-страницы, заданной сервером злоумышленников;
  • составление и передача злоумышленникам списка содержащихся на устройстве файлов;
  • отправка, переименование любых файлов; перезагрузка телефона.

Направлен данный троян на жителей Украины, Беларуси и других стран СНГ.
кража, вирус, android, программы, Троян, приложения

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине стремительно распространяется опасный Android-вирус". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

iPhone лидирует в рейтинге. Фото: AFP

Названы самые мощные смартфоны 2016 года

11 Января, 16:47

В ТОП-10 лучших смартфонов попали LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а также ZTE AXON 7

Мода

Создано мобильное приложение, позволяющее примерить макияж в реальном времени

5 Января, 21:57

Высокая точность распознания контуров лица позволяет создавать реалистичные стили

Наука и Технологии

ASUS ZenFone AR

В мире появился первый смартфон с 8 гигабайтами "оперативки"

5 Января, 15:23

Цена нового гаджета пока неизвестна, но он будет поддерживать технологии дополненной реальности

Мир

Северокорейский планшет. Фото: motherboard.vice.com

Хакеры продемонстрировали планшет из Северной Кореи

30 Декабря 2016, 04:46

Устройство имеет особую систему защиты, множество ограничений и пропагандистские книги

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.