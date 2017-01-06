В Windows 10 изменится дизайн – СМИ

Источники сообщают, что упор сделан на новую анимацию, а также более простую логику организации элементов

В Microsoft идет разработка обновленного интерфейса операционной системы Windows 10, получившего кодовое название Project NEON. По предварительной информации, речь идет о редизайне ряда элементов ОС, а не о полной смене интерфейса, передает MSPoweruser.

Основной упор в Project NEON, как сообщает издание, сделан на использование новой анимации, а также более простую логику организации элементов. Источник называет это смесью интерфейса Aero Glass из Windows 7 и анимации из Windows Phone 7/8.

Кроме этого, Microsoft добавит в дизайн Windows 10 новый эффект под названием Acrylic — легкое размытие фона, боковой панели навигации или приложений:

Новую анимацию и эффект размытия уже можно увидеть в приложении Groove Music из последнего билда Windows 10 Insider Preview. В нем используются то, что в Microsoft называют "связанные анимации" (Connected Animations): во время прокрутки изображение артиста уменьшается, а его описание скрывается:

Пока все это можно отнести к ранним планам и концептам, которые сейчас прорабатываются в Microsoft.

По сообщению источника, в компании хотят начать внедрять наработки из Project NEON в Windows 10 вместе с обновлением Redstone 3, которое ожидается к концу года.