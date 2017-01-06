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В Windows 10 изменится дизайн – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7859/84_main.1483699357.png http://www.segodnya.ua/img/article/7859/84_tn.1483699357.png Наука и Технологии Источники сообщают, что упор сделан на новую анимацию, а также более простую логику организации элементов

В Windows 10 изменится дизайн – СМИ

Сегодня, 12:41

Источники сообщают, что упор сделан на новую анимацию, а также более простую логику организации элементов

Windows 10 может немного измениться
Windows 10 может немного измениться

В Microsoft идет разработка обновленного интерфейса операционной системы Windows 10, получившего кодовое название Project NEON. По предварительной информации, речь идет о редизайне ряда элементов ОС, а не о полной смене интерфейса, передает MSPoweruser.

Основной упор в Project NEON, как сообщает издание, сделан на использование новой анимации, а также более простую логику организации элементов. Источник называет это смесью интерфейса Aero Glass из Windows 7 и анимации из Windows Phone 7/8.

Кроме этого, Microsoft добавит в дизайн Windows 10 новый эффект под названием Acrylic — легкое размытие фона, боковой панели навигации или приложений:

neon-1

Новую анимацию и эффект размытия уже можно увидеть в приложении Groove Music из последнего билда Windows 10 Insider Preview. В нем используются то, что в Microsoft называют "связанные анимации" (Connected Animations): во время прокрутки изображение артиста уменьшается, а его описание скрывается:

ezgif.com-ef7a855772

Пока все это можно отнести к ранним планам и концептам, которые сейчас прорабатываются в Microsoft.

По сообщению источника, в компании хотят начать внедрять наработки из Project NEON в Windows 10 вместе с обновлением Redstone 3, которое ожидается к концу года.
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ITC

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