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В ядре Земли родилась железная струя – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7820/91_main.1482415564.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/91_tn.1482415564.jpg Наука и Технологии Ширина объекта в настоящее время составляет 420 километров. Таких размеров струя достигла с 2000 года

В ядре Земли родилась железная струя – ученые

Сегодня, 16:03

Ширина объекта в настоящее время составляет 420 километров. Таких размеров струя достигла с 2000 года

Фото: AFP
Фото: AFP

Геофизики из Великобритании и Дании зафиксировали образование внутри ядра Земли железной струи.

Струя образовалась в жидком внешнем ядре Земли в районе, расположенном под Северным полюсом. Ширина объекта в настоящее время составляет 420 километров. Таких размеров струя достигла начиная с 2000-го, каждый год увеличиваясь в ширину примерно на 40 километров.

Геофизики полагают, что открытая ими железная струя является одним из объектов, создающих магнитное поле Земли. Свои наблюдения ученые проводили при помощи миссии Swarm — трех спутников Европейского космического агентства, отслеживающих магнитосферу планеты.

Ядро Земли радиусом 3,5 тысячи километров находится под мантией на глубине 2,9 тысячи километров от поверхности планеты. Оно образовано жидким внешним слоем толщиной 2,2 тысячи километров и внутренним твердым ядром радиусом 1,2 тысячи километров.

Ранее ученые заявили, что Земля образовалась около 4,54 миллиарда лет назад посредством аккреции из протопланетного диска, дискообразной массы газа и пыли.
земля, ученые, ядро, магнитное поле, струя

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