В Японии робот освоил профессию буддийского священника

Сегодня, 01:17

По замыслу создателей робот может составить священнослужителям, так как его услуги будут дешевле


Япония продолжает активно внедрять роботов в повседневную жизнь человека. Местная фирма Nissei Eco внесла изменения в программный код популярного человекоподобного робота (андроида) Pepper, благодаря чему он смог "освоить" новую профессию – буддийского священника, сообщает Tech Wire Asia.

Pepper научился произносить длинные буддийские сутры, которые читаются во время похорон или других религиозных обрядов. По замыслу японской компании, теперь робот может составить серьезную конкуренцию настоящим священнослужителям, так как его услуги будут обходиться значительно дешевле.
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