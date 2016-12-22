Вдохновляющее видео с реакцией команды Илона Маска на успешную посадку ракеты (видео)

Запуск стал первым в истории успешным случаем посадки ступени орбитальной ракеты на землю

Официальный канал National Geographic опубликовал видео исторической посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 21 декабря 2015 года. Ролик включает в себя ранее не издававшиеся закулисные кадры с трогательной реакцией Элона Маска и команды на происходящее, – передает TJ.

Во время запуска Маск выбегает из офиса компании, чтобы лично наблюдать за отделением первой ступени. После этого он начинает переживать за успех посадки, но через некоторое время ракета-носитель всё же садится.

"Боже правый!", — только и сумел сказать Маск после того, как прибежал обратно в офис.

Запуск стал первым в истории успешным случаем посадки ступени орбитальной ракеты на землю. Видео было снято в центре управления компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторне и на мысе Кейп Канаверал. Запись была показана National Geographic в телесериале MARS.