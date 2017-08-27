Видеохит: искусственный интеллект написал музыкальный альбом

Сегодня, 04:34

Для создания первого трека Break Free технология писала музыкальное сопровождение с нуля


Певица Тэрин Сутен и стартап Amper вместе создали альбом I AM IA, всю музыку к которому написал искусственный интеллект. Система способна создавать профессиональную музыку за считанные секунды, – передает buro247.ua.

Для создания первого трека Break Free технология писала музыкальное сопровождение с нуля. В исходных данных ей указали желаемый темп, ритм, настроение и стиль песни. После этого Тэрин написала авторские тексты, которые положили на музыку Amper и получили конечный продукт. Наверное, именно так будет звучать музыка будущего.

На старте Amper разработали свою систему музыкального искусственного интеллекта, чтобы дополнять оригинальными фоновыми звуками небольшой контент и не платить за покупку лицензионного контента.

Технология эволюционировала и теперь способна записывать целые пластинки. Возможно, следующим шагом будет искусственный интеллект, выступающий в филармонии вместо оркестра.

Напомним, искусственный интеллект научился паркуру.
технология, музыка, искусственный интеллект

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