Видеохит: искусственный интеллект написал музыкальный альбом

Певица Тэрин Сутен и стартап Amper вместе создали альбом I AM IA, всю музыку к которому написал искусственный интеллект. Система способна создавать профессиональную музыку за считанные секунды, – передает buro247.ua.

Для создания первого трека Break Free технология писала музыкальное сопровождение с нуля. В исходных данных ей указали желаемый темп, ритм, настроение и стиль песни. После этого Тэрин написала авторские тексты, которые положили на музыку Amper и получили конечный продукт. Наверное, именно так будет звучать музыка будущего.

На старте Amper разработали свою систему музыкального искусственного интеллекта, чтобы дополнять оригинальными фоновыми звуками небольшой контент и не платить за покупку лицензионного контента.

Технология эволюционировала и теперь способна записывать целые пластинки. Возможно, следующим шагом будет искусственный интеллект, выступающий в филармонии вместо оркестра.

Напомним, искусственный интеллект научился паркуру.