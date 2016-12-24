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Видеохит: огромный робот уничтожил автомобиль (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/8_main.1482581585.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/8_tn.1482581585.jpg Наука и Технологии "Железный монстр" также способен бросать снаряды весом в 1,4 кг со скоростью 210 км/ч

Видеохит: огромный робот уничтожил автомобиль (видео)

Сегодня, 15:45

"Железный монстр" также способен бросать снаряды весом в 1,4 кг со скоростью 210 км/ч


Компания Megabot Inc. на своем новом видео продемонстрировала уничтожение автомобиля гигантским роботом Mk. II MegaBot.

"Железный монстр" достигает 4,6 метра в высоту, при этом его вес составляет около 5,5 тонн.

Робот также способен бросать снаряды весом в 3 фунта (около 1,4 кг) со скоростью 210 км/ч.

На сегодняшний день единственным роботом, который может соперничать с Mk. II MegaBot, является машина KURATAS, созданная в Японии.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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