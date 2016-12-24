Видеохит: огромный робот уничтожил автомобиль (видео)

"Железный монстр" также способен бросать снаряды весом в 1,4 кг со скоростью 210 км/ч

Компания Megabot Inc. на своем новом видео продемонстрировала уничтожение автомобиля гигантским роботом Mk. II MegaBot.

"Железный монстр" достигает 4,6 метра в высоту, при этом его вес составляет около 5,5 тонн.

Робот также способен бросать снаряды весом в 3 фунта (около 1,4 кг) со скоростью 210 км/ч.

На сегодняшний день единственным роботом, который может соперничать с Mk. II MegaBot, является машина KURATAS, созданная в Японии.