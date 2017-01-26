Внутри Марса нашли гигантские мантийные потоки

Вчера, 13:39

Области планеты с высокими значениями теплового потока располагаются, скорее всего, под мантийными плюмами

Марс — четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Фото: NASA
Марс — четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Фото: NASA

Внутри Марса немецкие и французские ученые нашли гигантские мантийные потоки, которые направлены от ядра в сторону коры планеты и описали их расположение.

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, кратко о нем сообщает Американский геофизический союз.

В своем исследовании специалисты составили точнейшую, по их словам, трехмерную компьютерную модель распределения тепловых потоков, исходящих из недр Марса. Построение ученых прогнозирует расположение регионов на поверхности планеты, где величины потоков отличаются друг от друга до примерно трех раз.

Области Марса с высокими значениями теплового потока располагаются, скорее всего, под мантийными плюмами. К таким регионам ученые относят, в частности, крупнейшие вулканические районы планеты — нагорье Элизий и провинцию Фарсид.

Исследование геофизиков мотивировано миссией InSight (Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), которая должна высадиться на Марс в ноябре 2018 года. Одной из важнейших задач одноименного посадочного аппарата будет исследование внутреннего строения Красной планеты.
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Lenta.ru

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