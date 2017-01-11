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Военные опубликовали ранее засекреченное видео с НЛО (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/74_main.1484094560.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/74_tn.1484094560.jpg Наука и Технологии Капитан флота описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами"

Военные опубликовали ранее засекреченное видео с НЛО (видео)

Сегодня, 07:22

Капитан флота описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами"


Эксперты из Комитета по исследованию аномальных явлений в атмосфере, которое подчиняется министерству обороны Чили, признали неопознанным летающий объект, снятый летчиками в небе неподалеку от Сантьяго. "ПМ" напоминает, что "Н" в "НЛО" означает "неопознанный", а вовсе не "разведка пришельцев", – передает National Geographic.

Анализом информации о неопознанных объектах занимается Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (The Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena, CEFAA). Это государственная организация, входящая в состав Департамента гражданской аэронавтики под юрисдикцией чилийских ВВС. На ее сайте содержится множество фотографий и заметок о встречах с НЛО по всему миру.

Данные, поступающие на рассмотрение CEFAA, тщательно анализируются. Чаще всего специалистам удается опознать объект, но бывают и исключения. По результатам изучения видеозаписи, сделанной военными летчиками в 2014 году, эксперты признали, что в небе действительно пролетел НЛО.

О результатах расследования сообщает Huffington Post; полная видеозапись, позволяющая каждому убедиться в отсутствии монтажа и эффектов, опубликована на YouTube.

Непонятный предмет был замечен летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора к западу от Сантьяго. Представляя отчет, капитан флота описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами". Земные радары его не зафиксировали.

Появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Всесторонне изучив все факторы, специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным".
видео, эксперты, разведка, нло

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