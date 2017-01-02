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Volvo будет ставить на свои автомобили Skype http://www.segodnya.ua/img/article/7848/25_main.1483122095.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/25_tn.1483122095.jpg Наука и Технологии Программа полностью интегрирована в мультимедийную систему автомобилей Volvo

Volvo будет ставить на свои автомобили Skype

Сегодня, 05:10

Программа полностью интегрирована в мультимедийную систему автомобилей Volvo

Владельцы &quot;Вольво&quot; 90-й серии смогут звонить и принимать звонки по &quot;Скайпу&quot;. Фото: volvopassion.blogspot.be
Владельцы "Вольво" 90-й серии смогут звонить и принимать звонки по "Скайпу". Фото: volvopassion.blogspot.be

Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype – программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Об этом сообщает UBR.ua.

При этом, функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.

"Скайпом" будут оснащаться только модели 90-й серии: кроссовер XC90, а также седан S90 и универсал V90.

Программа в версии Skype for Business полностью интегрирована в мультимедийную систему — для нее предусмотрена отдельная вкладка, а управление может осуществляться как через тачскрин мультимедийки, так и кнопками на руле.

Владельцы "Вольво" 90-й серии смогут звонить и принимать звонки по "Скайпу", а также организовывать конференц-связь с несколькими собеседниками одновременно.

Кроме того, в программе предусмотрена возможность записи разговоров для последующего прослушивания.

"Вольво" анонсировала также еще один новый проект в рамках сотрудничества с Microsoft.

Речь о программе Cortana — виртуальном личном ассистенте, который в ближайшем будущем появится в автомобилях марки.

Система, работающая через распознавание речи, предназначена для помощи людям в решении повседневных задач.
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