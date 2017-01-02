Volvo будет ставить на свои автомобили Skype
Программа полностью интегрирована в мультимедийную систему автомобилей Volvo
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype – программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Об этом сообщает UBR.ua.
При этом, функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.
"Скайпом" будут оснащаться только модели 90-й серии: кроссовер XC90, а также седан S90 и универсал V90.
Программа в версии Skype for Business полностью интегрирована в мультимедийную систему — для нее предусмотрена отдельная вкладка, а управление может осуществляться как через тачскрин мультимедийки, так и кнопками на руле.
Владельцы "Вольво" 90-й серии смогут звонить и принимать звонки по "Скайпу", а также организовывать конференц-связь с несколькими собеседниками одновременно.
Кроме того, в программе предусмотрена возможность записи разговоров для последующего прослушивания.
"Вольво" анонсировала также еще один новый проект в рамках сотрудничества с Microsoft.
Речь о программе Cortana — виртуальном личном ассистенте, который в ближайшем будущем появится в автомобилях марки.
Система, работающая через распознавание речи, предназначена для помощи людям в решении повседневных задач.
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