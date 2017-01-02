Volvo будет ставить на свои автомобили Skype

Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype – программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Об этом сообщает UBR.ua.

При этом, функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.

"Скайпом" будут оснащаться только модели 90-й серии: кроссовер XC90, а также седан S90 и универсал V90.

Программа в версии Skype for Business полностью интегрирована в мультимедийную систему — для нее предусмотрена отдельная вкладка, а управление может осуществляться как через тачскрин мультимедийки, так и кнопками на руле.

Владельцы "Вольво" 90-й серии смогут звонить и принимать звонки по "Скайпу", а также организовывать конференц-связь с несколькими собеседниками одновременно.

Кроме того, в программе предусмотрена возможность записи разговоров для последующего прослушивания.

"Вольво" анонсировала также еще один новый проект в рамках сотрудничества с Microsoft.

Речь о программе Cortana — виртуальном личном ассистенте, который в ближайшем будущем появится в автомобилях марки.

Система, работающая через распознавание речи, предназначена для помощи людям в решении повседневных задач.