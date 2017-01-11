Япония отправит межпланетную станцию на Марс

Японские ученые из Национального института коммуникационных технологий, Токийского и Осакского университетов разрабатывают компактный марсоход, который планируется запустить в ближайшее десятилетие, – пишет "Популярная Механика".

Небольшой и относительно недорогой аппарат для исследования Марса будет весить всего 140 килограммов, что на порядок меньше аналогичных существующих устройств. Соответственно, перспективный марсоход обойдется Японии в десятки раз дешевле — по расчетам специалистов, от 10 до 17 миллионов долларов. Построить и отправить его на Красную планету Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует в 2020-х годах.

После прибытия на Марс спускаемый аппарат займется исследованием поверхности и атмосферы Марса путем анализа терагерцевого излучения, которое исходит от различных материальных объектов. Спектр частот этого вида электромагнитного излучения расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами. Терагерцевое излучение — не ионизирующее и легко проходит сквозь большинство диэлектриков, но поглощается проводящими материалами и некоторыми диэлектриками. Например, дерево, пластик и керамика для него прозрачны, а металл и вода — нет.

Такое излучение уже нашло применение в некоторых видах хозяйственной деятельности и повседневной жизни, а теперь японцы приспособят его для исследования космоса. США, евросоюз, Россия, Китай и Объединенные арабские эмираты намереваются в 2020-х годах запустить на Марс свои исследовательские аппараты, а с помощью одного из них туда отправится и японский зонд. После выхода на орбиту Красной планеты он отделится и самостоятельно спустится на поверхность.

Однако это будет не первый японский аппарат, предназначенный для изучения Красной планеты. В июле 1998 года Япония уже отправляла к Марсу автоматическую межпланетную станцию Nozomi, став третьей страной в мире после СССР и США, которая сделала это, но миссия завершилась неудачей из-за неисправности силовой установки аппарата. В 2003 году зонд прошел на высоте около тысячи километров над поверхностью Марса, так и не выйдя на его орбиту.