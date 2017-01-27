Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого

Сегодня, 03:00

Исследователи сумели создать поджелудочную железу мыши в теле крысы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Токийского университета впервые вырастили из стволовых клеток действующий орган одного животного внутри тела другого.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на японское телевидение, исследователи сумели создать поджелудочную железу мыши в теле крысы.

После этого клетки так называемого панкреатического островка, который оказывает влияние на уровень инсулина, вживили грызуну, страдающему диабетом.

Проведенные тесты показали, что после операции улучшилась регулирование уровня глюкозы в крови.

По мнению исследователей, результаты эксперимента можно использовать при выращивании здоровых человеческих органов в телах животных. Но при этом нужно решить вопросы, связанные с этикой.

Ранее сообщалось, что ученые вырастили сложный искусственный мозг.
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Источник:

РИА Новости

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