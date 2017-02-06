Японский корабль провалил миссию по сбору космического мусора

Сегодня, 10:45

К концу дня корабль "Конотори-6" вернется в плотные слои атмосферы Земли

Космический корабль &quot;Конотори-6&quot;. Фото: AFP
Космический корабль "Конотори-6". Фото: AFP

Японский грузовой космический корабль "Конотори-6" не смог выполнить одну из главных миссий — эксперимент по сбору космического мусора, передает телеканал NHK.

По его данным, "Конотори-6" должен был выпустить металлический трос длиной 700 метров, по которому предполагалось пустить электрический ток для торможения космического мусора на орбите, но сделать этого не удалось.

Ожидается, что к концу дня в понедельник корабль "Конотори-6" вернется в плотные слои атмосферы Земли.

Напомним, космический грузовик запустили 9 декабря с помощью ракеты-носителя H-2B с космодрома Танэгасима, расположенного в префектуре Кагосима.

Он также доставил на МКС, в частности, продукты питания и питьевую воду, семь малогабаритных спутников и новые электробатареи. Общий вес груза составил 5,9 тонны.

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Источник:

РИА Новости

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