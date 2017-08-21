YouTube вводит новую функцию

В ближайшие недели на YouTube появится новая возможность, которой каждый сможет видеть текущую популярность видео. Видеосервис работает над счетчиком, который будет показывать, сколько людей одновременно смотрят ролик, пишет TechToday.

Новая функция пока находится в тестовом режиме и доступна ограниченному количеству пользователей Android. Те, кто попал в программу тестирования, теперь видят под заголовком видео счетчик текущих просмотров. Это выглядит примерно так же, как обычный счетчик просмотров для прямого эфира, но работает для уже загруженных файлов.

Разработчики говорят, что новая возможность также будет полезной создателям контента. Они лучше ориентироваться в популярности своих материалов и видеть, когда видео начнет распространяться в интернете.

Недавно в мобильном приложении YouTube для iOS и Android также появился встроенный мессенджер, который позволяет легко обмениваться видеороликами с друзьями. Пользователи могут отвечать на предложенные видео, а также добавлять видео от себя, нажав на значок пленки. Функция кнопки "Поделиться" в YouTube позволяет выбрать получателей в списке контактов. Также можно получить прямую ссылку на видео и добавить новых друзей к обсуждению.

Аудитория YouTube сегодня составляет более миллиарда человек. Это почти треть всех пользователей интернета. Миллиарды просмотров и сотни миллионов часов воспроизведения – такая ежедневная статистика сайта. Среди жителей США в возрасте от 18 до 49 лет мобильное приложение и сайт популярнее, чем любая американская сеть кабельного телевидения.

На мобильные устройства приходится более половины просмотров, а сайт YouTube локализован в более чем 88 странах. Интерфейс YouTube переведен на 76 языков мира. То есть 95% пользователей интернета могут пользоваться сайтом родном для себя языке.

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Количество авторов, чей годовой доход на YouTube измеряется шестизначными цифрами, за год выросло в полтора раза. В YouTube-студиях в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Сан-Паулу и Берлине проводятся образовательные программы и семинары для авторов.

С 2007 года видеосервис выплатил партнерам, заявили права на свои ролики, около двух миллиардов долларов. Системой Content ID пользуются более 8000 партнеров, среди которых крупные сетевые вещательные компании, звукозаписывающие студии и киностудии. Все они заявили права более чем на 400 000 000 роликов. В системе Content ID сохраняется более 50000000 активных цифровых отпечатков. Это крупнейшая база данных такого рода в мире. Она даже получила премию "Эмми".