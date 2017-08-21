YouTube запускает раздел "срочные новости"

Сегодня, 09:36

Алгоритм, с попомощью которого Google будет выбирать материалы, пока остается загадкой

Новый раздел будет доступен с десктопов и мобильных устройств. Фото: Pixabay
Новый раздел будет доступен с десктопов и мобильных устройств. Фото: Pixabay

Google приняла решение запустить раздел "срочные новости" в видеохостинге YouTube, пишет The Verge.

Раздел "срочные новости" будет похож на "рекомендованные видео", который уже был запущен ранее. Как отмечает издание, на момент публикации главной новостью в нем было видео об увольнении советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона, но ранее там размещались видео о теракте в Барселоне.

На данный момент неизвестен алгоритм, с помощью которого Google будет подбирать "срочные новости", как и то, будет ли этот раздел постоянным или будет появляться периодически.

Напомним, также в ближайшие недели на YouTube появится новая возможность, которой каждый сможет видеть текущую популярность видео.  Видеосервис работает над счетчиком, который будет показывать, сколько людей одновременно смотрят ролик.
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