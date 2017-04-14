Зависимость к смартфонам вызывает депрессию – исследование

Сегодня, 18:10

У зависимых людей наблюдались признаки депрессии, социальной изоляции, низкой самооценки, стеснительности и импульсивности

20% опрошенных имеют проблемы в социуме и на работе из-за пристрастия к своим смартфонам. Фото: AFP
20% опрошенных имеют проблемы в социуме и на работе из-за пристрастия к своим смартфонам. Фото: AFP

Люди, которые зависимы от своих смартфонов, более подвержены депрессии, выяснили американские ученые. Исследование было опубликовано в журнале Information Systems Journal, кратко о нем рассказывается на портале EurekAlert!.

"Смартфоны превратились в инструмент, который немедленно предоставляет нам удовольствие, что вызывает привыкание", - рассказывает автор исследования профессор Исаак Вагефи.

Во время эксперимента он опросил 182 студента, которые рассказали ему, как часто на протяжении дня они пользуются смартфоном.

В результате выяснилось, что около 20% опрошенных имеют проблемы в социуме и на работе из-за пристрастия к своим смартфонам. Кроме того, у зависимых людей наблюдались признаки депрессии, социальной изоляции, низкой самооценки, стеснительности и импульсивности.

Ученые отмечают, что несмотря на то, что зависимость от технологий не является официальным диагнозом, но вполне описывает зависимое поведение, связанное с соцсетями, перепиской, онлайн-шоппингом, видеоиграми, онлайн-порнографией и в целом информационной перегрузкой.

Людям, которые используют технологии, чтобы спрятаться от проблем, игнорируют реальный мир в угоду виртуальному и впадают в панику, забыв телефон дома, стоит обратиться к врачу, советуют исследователи.

Ранее сообщалось, что ученые приравняли зависимость от гаджетов к алкоголизму и наркомании.
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