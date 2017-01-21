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Жизнь на Земле могла зарождаться не раз – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7895/42_main.1484757278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/42_tn.1484757278.jpg Наука и Технологии Бактерии и археи существовали уже 3,7 млрд лет назад, а около 1,75 млрд лет назад появились и эукариоты – организмы, клетки которых содержат ядра

Жизнь на Земле могла зарождаться не раз – ученые

Сегодня, 03:50

Бактерии и археи существовали уже 3,7 млрд лет назад, а около 1,75 млрд лет назад появились и эукариоты – организмы, клетки которых содержат ядра

Ученые из Вашингтонского университета провели необычное исследование. Фото: AFP
Ученые из Вашингтонского университета провели необычное исследование. Фото: AFP

Сложные формы жизни на Земле могли зародиться и исчезнуть задолго до появления "современных" многоклеточных организмов, считают ученые, опубликовав свое исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Раньше было принято считать, что эволюция сложных форм жизни на Земле имела место лишь единожды. Но исследование ученых из Вашингтонского университета предполагает, что жизнь на планете возникала и вымирала прежде еще как минимум один раз.

Согласно исследованию, бактерии и археи существовали уже 3,7 млрд лет назад, а около 1,75 млрд лет назад появились и эукариоты – организмы, клетки которых содержат ядра. Это стало возможным благодаря появлению в атмосфере кислорода.

При этом ученые считают, что кислород мог образовываться и до этого – около 2–2,4 млрд лет назад, после чего его уровень резко упал. Это удалось установить, проанализировав следы селена в осадочных сланцах. Их интересовало, окислился ли селен с появлением кислорода.

Судя по результатам, на протяжении примерно четверти миллиарда лет уровень кислорода был довольно высоким, но затем сошел на нет. За это время гипотетическая жизнь, которая могла зародиться, не успела развиться и распространиться по Земле, а с падением уровня кислорода вымерла.

Отмечается, что подобные идеи возникали и ранее, но инструментальное подтверждение получили впервые. Использованный способ может быть в будущем применен для изучения исторических уровней кислорода на землеподобных планетах, чтобы выяснить, были ли они когда-то обитаемы. На вопрос, что же вызвало падение уровня кислорода на Земле, ученые пока ответить не могут.
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Источник:

gazeta.ru

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