Баскетболистам сборной Украины предлагали сдать матч

Вчера, 20:21

Инцидент произошел во время турнира Универсиады

Баскетболистам сборной Украины предлагали сдать матч

В эти дни студенческая сборная Украины по баскетболу выступает на Универсиаду на Тайване. И по словам главного тренера команды Валерия Плеханова, на игроков выходил неизвестный человек, пытаясь договориться о сдаче матча.

"После матча с Австралией мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками. Это повторялось неоднократно.

Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, ребятам представлялся, как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут", – сказал Плеханов.

Федерация баскетбола Украины уже подала заявление в полицию.

На Универсиаде украинские баскетболисты выиграли три матча из трех – у Австралии, Мозамбика и России.

Напомним, что двое хоккеистов сборной Украины получили дисквалификацию за попытку манипулировать результатом матча чемпионата мира. А против Александра Долгополова начал следствие антикоррупционный комитет.
баскетбол, Универсиада, сборная Украины по баскетболу

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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