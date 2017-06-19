Дайана Таурази – самая результативная баскетболистка в истории женской НБА

За 13 сезонов в НБА Таурази набрала 7494 очка

Защитник "Финикс Меркури" Дайана Таурази в матче с "Лос-Анджелес Спаркс" (59:90) набрала 19 очков и довела их общее количество за карьеру до 7494.

Таким образом, Таурази вышла на первое место в списке самых результативных игроков в истории женской НБА, сместив на вторую позицию Тину Томпсон, которая за 17 сезонов набрала 7488 очков. Отметим, что Дайане понадобилось 13 сезонов, чтобы опередить Томпсон.

Таурази была выбрана "Финиксом" под первым номером на драфте в 2004 году. 35-летняя баскетболистка является трехкратной чемпионкой женской НБА (2007, 2009, 2014).